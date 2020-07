Napoli-Sassuolo 2-0







Consigli 5: non vede partire il tiro dal limite di Hysaj, che passa sotto le gambe di Magnanelli e si insacca in rete. Riflessi non proprio prontissimi stavolta. Il tiro di Allan invece è imparabile.



Muldur 5,5: sorpreso troppe volte dalle sgroppate di Hysaj e Insigne lungo la sua fascia. E davanti si fa vedere solo a inizio partita. Stanco? De Zerbi lo toglie all’intervallo.



(dal 1’ s.t. Toljan 6: dopo l’esplosione post lockdown di Muldur, il tedesco deve riguadagnarsi il posto. Tentativo troppo timido)



Marlon 6,5: chiusure preziose e necessarie. Quando sta bene ed è connesso, è un ottimo centrale.



Ferrari 6: senza colpe in entrambi i gol subiti.



Rogerio 6: una sola dormita su Callejon, per il resto è molto convinto e propositivo. Finisce la sua partita da centrocampista centrale.



(dal 42’ s.t. Manzari sv)



Magnanelli 6,5: prova a opporsi al gran tiro di Hysaj, ma è sfortunato, il pallone gli passa sotto le gambe. Buona ed esperta regia.



Locatelli 6,5: ultimamente gioca sempre, e sembra non sentire nemmeno la stanchezza tanto è in fiducia. De Zerbi a un certo punto lo cambia, più per preservarlo che per demerito.



(dal 37’ s.t. Kyriakopoulos sv)



Berardi 5: fa l’errore di battezzare Hysaj, e lo lascia andare a calciare dal limite. Troppo molle a inizio gara. Più tardi viene ammonito per una manata a Lobotka. Nella ripresa si sveglia e segna, ma è l’ennesimo gol annullato (il quarto).



Djuricic 7: il suo primo tempo comincia con un tunnel meraviglioso a Koulibaly, continua con due gol annullati per fuorigioco di pochi centimetri (uno suo, l’altro di Traorè) e finisce con un tiro deviato da Ospina in calcio d’angolo. Illuminato. Cala nella ripresa.



(dal 37’ s.t. Haraslin sv)



Traorè 6,5: avrebbe partecipato all’azione del gol di Djuricic, non fosse stato per quel piedino in fuorigioco. Avrebbe partecipato anche all’azione del gol di Berardi, annullato anche quello. Positivo anche da vice Boga, da esterno alto a sinistra.



(dal 27’ s.t. Raspadori 5,5: stavolta non incide per niente. Di Lorenzo è tosto)



Caputo 6,5: sarebbe già a venti gol, pronto a telefonare a Del Piero per quella scommessa… ma il fuorigioco c’è, anche se di poco.





All. De Zerbi 6,5: il suo Sassuolo spreca il primo tempo, si impone nel secondo. Quattro gol annullati al San Paolo sono un record? Eppure esce sconfitto