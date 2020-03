: tiene in piedi il Sassuolo nel primo tempo con tre buonissime parate.: ordinato e attento, esce nella ripresa per un problema fisico.(dal 9’ s.t.: se non si mette in mostra con evidenza, sostituisce bene il tedesco): partita più di costruzione che difensiva. Ed è proprio costruendo gioco che, nella ripresa, Romagna si fa male al ginocchio.(dal 25’ s.t.: ritrova il campo dopo la lunga assenza e palleggia bene, senza commettere errori. Purtroppo entra per un altro centrale che si rompe): qualche rischio il reparto lo vive nel primo tempo, ma non per colpa sua.: tanta buona volontà ma è ancora indietro. Non dà le sicurezze difensive di Kyriakopoulos e quando si affaccia avanti è timido. Su una sua ciabattata dalla distanza mal respinta da Chancellor, nasce comunque il vantaggio del Sassuolo.: ritorno da titolare annunciato da un po’ di tempo (conferenza De Zerbi pre Atalanta-Sassuolo). Non delude, e fa più del compitino: l’assist importante, per idea e bellezza, che regala a Caputo la doppietta personale.: appena più in ombra stavolta. Ce lo ricordavamo più autorevole in cabina di regia. Meglio comunque nel secondo tempo, quando Joronen gli nega un gol all’incrocio su calcio di punizione.: sfortunato, dura mezz’ora la sua 250esima gara col Sassuolo, poi si fa male e lascia il posto a Defrel. Due conclusioni da lontano e poco più.(dal 31’ p.t.: reattivo sulla palla vagante mal respinta da Chancellor, serve l’assist intelligente per il primo gol di Caputo. Nella ripresa si muove con buona personalità).: all’ottavo minuto del primo tempo entra in area e tira mollemente fra le braccia di Joronen un rigore in movimento. Agisce (poco) dove il Brescia è più fitto. Dopo l’intervallo cresce di rendimento.: Sabelli e Bisoli lo mettono in gabbia nel primo tempo e buttano la chiave. Devono avergliela riportata a inizio secondo tempo, perché nella ripresa fa il fenomeno un’altra volta. E segna il terzo gol (ancora molto bello).: non tocca un pallone per tutto il primo tempo, maltrattato dal 2002 Papetti. Però prima di scendere negli spogliatoi all’intervallo, la tocca dentro. Poi nella ripresa segna un gran gol, la doppietta, lanciato in porta da Bourabia. Sfiora più volte la tripletta personale.All.: durante il primo tempo non è soddisfatto, parla di "scampagnata". Così all'intervallo stuzzica i suoi, che reagiscono e dilagano nella ripresa. Vittoria importante.