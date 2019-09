Roma-Sassuolo 4-2



Consigli 5: Mezza papera su Dzeko, incerto pure nelle uscite e sul resto dei gol può solo maledire i compagni.



Chiriches 4,5: Esordio disastroso. Di peggio era difficile immaginare. Alla prossima.



Marlon 5: L’anello forte del reparto si sgancia al primo assalto.



Ferrari 5: Pure lui rimane intontito dal vortice giallorosso. Ci prova più degli altri, ma non ci riesce meglio.



Peluso 4,5: Prova a prendere le misure a Mkhtiryan, ma l’armeno gli strappa il righello di mano. Finisce a rincorrere. (25’st Muldur 6: non si fa spaventare)



Duncan 5: Ancora in fase di rodaggio, ancora non è il Duncan a tratti devastante dello scorso anno. (38’st Traorè ng)



Obiang 5,5: Vicino alla Roma qualche anno fa, oggi cerca di portare ordine ma il poker servito dopo mezz’ora scombina tutti i piani. Ritrova pace nella ripresa.



Locatelli 4: Finisce nel tritacarne. Il match con Pellegrini è perso per Ko. Solo un’illusione? (1’st Toljan 6,5: tutta un’altra storia. Solo un caso?)



Berardi 7: Il solito Berardi: tripletta il giorno prima, il digiuno il giorno dopo? No, Domenioa mette comunque la firma con una punizione niente male e col gol che fa sperare De Zerbi. E’ il più maltrattato dagli avversari.



Caputo 5,5: E’ la terza freccia di un attacco che per un’ora fatica a colpire il bersaglio, anzi a dire il vero fatica proprio a tendere l’arco. Nel finale cerca la gioia personale ma sfiora solo il palo con tanto di deviazione.



Defrel 6: Fresco ex di ritorno dove si è espresso meglio. Prova subito il gol al veleno, ma coglie il palo. Un lampo nella notte. Nella ripresa mostra se non altro voglia di non mollare.



De Zerbi 4,5: Che lezione da Fonseca. Il suo Sassuolo si scioglie dopo un quarto d’ora come un ghiacciolo lasciato sulla sabbia. Timidi risvegli nella ripresa.