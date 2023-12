Consigli 6: parata seria sul primo incontro ravvicinato con Gudmundsson, poi finisce i miracoli e ne prende due. Zero colpe.Toljan 6: quando si affaccia nella metà campo avversaria fa pochino, anzi un tiraccio dal limite. Per il resto non concede nulla a Sabelli.Erlic 4: davvero una serataccia. Prima causa il rigore con un tocco di mano, poi gli scappa Ekuban nel finale.Ferrari 5,5: Dionisi lo toglie all’intervallo per il giallo. In difficoltà a gestire Ekuban.(46’ Tressoldi 6: stavolta non fa danni)Pedersen 6: il mister lo tiene a destra sul suo piede e sposta Toljan a sinistra vista l’assenza di Vina, lui risponde timidino, né carne né pesce. Insomma ancora dice poco.Boloca 6: questa sera è toccato a lui perdere un dente, in un contrasto con Badelj. Il trauma lo condiziona un po’, non riesce a salire in cattedra.Henrique 5,5: quando riesce a staccarsi di dosso Frendrup, spreca un rigore in movimento, su invito di Laurienté. Non certo la serata più solare per il talentuoso brasiliano.Castillejo 5: deludente, gioca quasi da fermo e non salta mai l’uomo. Poi si fa male al ginocchio e lascia il posto a Bajrami.(58’ Bajrami 6: qualche strappo dei suoi, ma non trova la via della porta)Thorstvedt 6: sembra più convinto dei propri mezzi. È generoso negli inserimenti, però sempre un pizzico in ritardo. Esce per difficoltà respiratorie.(58’ Volpato 6,5: sempre qualità, molto vivace. Tuttavia non riesce a trovare la giocata vincente)Laurienté 6,5: senza Berardi, si carica i neroverdi sulle spalle per un tempo, il primo. Con quell’accelerazione su Bani ultimo uomo e il conseguente assist per Pinamonti voleva mettere la sua firma alla voce ‘uomo partita’.Pinamonti 6,5: porta in vantaggio il Sassuolo con un quasi gol mangiato a porta vuota, servito generosamente all’ultimo da Laurienté. Però sono già 6, e la doppia cifra raggiunta solo a Empoli adesso è più vicina.(83’ Mulattieri sv)All. Dionisi 5: non si capisce se sia finito in un vortice lui o i suoi difensori centrali. E senza Berardi non vince mai. Se è appena sufficiente la stagione del Sassuolo secondo Carnevali, questa è una serata da 5 per il tecnico neroverde appeso a un filo.