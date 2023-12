Consigli 7: nel primo tempo non indossa una semplice divisa ma una tuta alare. Prodigioso per due volte su Dybala, Lukaku nella ripresa gliela spara addosso. Dopodiché si fora un’ala e non arriva né sul rigore, né sul rocambolesco sorpasso. Senza colpe.Toljan 6,5: difficilmente si sgancia, temendo l’ispirato Spinazzola.Erlic 5: bene per un tempo, dopodiché causa ingenuamente il rigore atterrando Kristensen in area ed è beffato dalla sorte nel clamoroso autogol del sorpasso. Chiude la gara con un giallo.Tressoldi 7: dopo i tanti errori d’inizio stagione, è quasi monumentale su Lukaku.(88’ Pedersen sv)Vina 6,5: partecipa al gol di Henrique innescando l’azione con una delle sue discese spericolate palla al piede. Strano ma vero, Dybala non si allarga quasi mai dalla sua parte, così deve badare al solo Karsdorp. Cala nella ripresa.Boloca 5: molto attento alla fase difensiva, scherma bene i due centrali e si concede qualche anticipo sontuoso. Poi rovina tutto con quel piede a martello su Paredes, punito col rosso da Marcenaro grazie a un richiamo del Var.M. Henrique 7: l’autore del vantaggio neroverde, un semplice appoggio d’interno sul tiro storto di Berardi. Ancora un inserimento! Così piccino, eppure così invasore!Berardi 6,5: punto da Mou nel prepartita e sgomitato da Ndika durante la gara, riesce a punire entrambi solo in parte con quel tiro-cross velenoso che diventa un assist.(88’ Castillejo sv)Thorstvedt 6,5: due ruoli e un cuore grande. Forse non è né un trequarti né una mezzala alla Frattesi, però ce la mette tutta e poco prima dell’intervallo rischia pure di segnare un gran gol.(80’ Bajrami sv)Laurienté 6,5: entra nella azione del gol di Henrique con un third pass che è un semplice appoggio per Berardi sì, ma intelligente. Pericolo costante per Karsdorp, un po’ meno con Kristensen.(65’ Racic 5,5: spreca dal limite il più invitante degli assist calciando malamente in curva nell’arrembaggio finale)Pinamonti 5,5: una timida spizzata di testa che finisce sui cartelloni pubblicitari non basta per rispondere alle parole di Dionisi, che in settimana gli aveva chiesto di più.(80’ Defrel sv)All. Dionisi 6,5: bravo a schierare Ruan su Lukaku nonostante il periodo difficile attraversato dal centrale brasiliano. Meno chiacchiere di Mou, voleva solo preparare la partita al meglio e ci stava riuscendo, poi quel rosso a Boloca è stata una mazzata troppo grossa.