Sassuolo-Verona 3-2







Consigli 6: inizia con un miracolo su Barak, smanacciando un suo colpo di testa in angolo, poi non può nulla né su Lazovic né sul bel tiro di Dimarco.



Toljan 6,5: partita attenta, controlla Zaccagni limitandolo parecchio.



Chiriches 6,5: torna titolare per fronteggiare la freccia di Juric Lasagna, attaccante velocissimo e sempre pericoloso. In un modo o nell’altro ci riesce.



(dal 41’ s.t. Ayhan sv)



Ferrari 6,5: qualche responsabilità sul primo gol subito, quando insieme a Kyriakopoulos lascia scorrere la discesa di Faraoni con troppa innocenza. Sul 2-1 però si riscatta e fa un salvataggio in rovesciata sulla linea di porta.



Kyriakopoulos 5,5: i gol il Verona li costruisce partendo sempre dalla sua zona. Non benissimo.



Obiang 6,5: bisogna sottolineare la partita importante di Obiang. Quantità e qualità, l’equatoguineano è una delle chiavi della vittoria neroverde.



Locatelli 7: torna al gol dopo quattro mesi con una pennellata perfetta dal limite dell’area. Sempre più da big.



(dal 38’ s.t. Lopez sv)



Berardi 6,5: una buonissima prestazione senza gol e assist. Ormai è un giocatore costante.



Defrel 6,5: un assist (per Locatelli) e tanto movimento. Belle le combinazioni con Ciccio Caputo.



(dal 21’ s.t. Traorè 6,5: è bravo a ribattere in rete una palla sporca uscita da una mischia selvaggia. Gol decisivo)



Djuricic 6,5: segna di punta, come sanno fare solo i grandi talenti.



(dal 21’ s.t. Marlon 6: va a rinforzare la linea difensiva, e il Sassuolo si tiene i tre punti)



Caputo 6,5: generoso e di manovra, un centravanti modello anche quando non fa gol.







De Zerbi 7: dimostra saggezza fin dai primi minuti lasciando il palleggio agli scaligeri, ma che belle combinazioni fa il Sassuolo! Poi nella ripresa addirittura passa al 5-3-2; la vuole vincere senza tiki-taka stavolta, e la vince.