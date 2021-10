Sassuolo-Empoli 1-2





Consigli 5,5: le parate migliori che fa si rivelano inutili, per via delle bandierine alzate in ritardo. Il rigore quasi non lo vede, talmente è calciato forte. Così come il tiro ravvicinato di Zurkowski.



Toljan 6: sempre precisissimo, tranne quando crossa. Due occasioni nitide buttate via.



(dal 39’ s.t. Harroui sv)



Chiriches 5: sorpreso dal filtrante di Henderson, stende Cutrone in area, dove si era appisolato col compagno di merende Ferrari.



Ferrari 5: sul tiro al volo di Henederson fa un bel salvataggio di testa sulla linea. Poi però non segue Cutrone, in occasione del rigore, e nemmeno Zurkowski, che lo anticipa fatalmente nel finale.



Kyriakopoulos 6: dalla sua parte l’Empoli non fa male. Lui può spingere e fare bene, soprattutto nel primo tempo.



Frattesi 7: ancora una grande prestazione. L’autogol di Tonelli viene sì da un tiro di Traorè, ma ancor di più da una sua percussione impressionante.



(dal 39’ s.t. Muldur sv)



Lopez 6: fa tante cose carine, come quando offre un pallone d’oro a Scamacca nella ripresa. Ma nel finale Henderson gli sfugge.



Traorè 6: ha tre grandi occasioni. Dalla meno chiara il Sassuolo segna su autogol. Ha sprecato troppo.



(dal 25’ s.t. Boga 6: entra col piglio giusto, ma è un altro che poteva buttarla dentro e non l’ha fatto)



Berardi 5,5: errori non da lui, specie nei passaggi. Altre volte si intestardisce in giocate individuali.



Scamacca 5: non proprio in giornata. Prima di venire sostituito sbaglia un gol piuttosto facile, servito in area da Lopez.



(dal 16’ s.t. Defrel 5: fa ancora meno di Scamacca)



Raspadori 5,5: esce col muso. Altra partita senza gol. Non segna dalla prima giornata.



(dal 25’ s.t. Henrique 6: si crea un bel tiro dal limite, che finisce alto di poco. Dialogo ok con Boga)





All. Dionisi 5: come dice il suo maestro Allegri: “Certe partite si giocano, altre non le devi perdere”.