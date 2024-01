Sassuolo-Fiorentina, le pagelle di CM: Pinamonti punge, Consigli decisivo

Luca Bedogni

Sassuolo-Fiorentina 1-0



Sassuolo



Consigli 7: il rigore parato vale i tre punti, poco importa che esca a vuoto l’azione dopo, rischiando di vanificare con una figuraccia il miracolo appena compiuto.



Toljan 6,5: Brekalo, il suo uomo, non tocca palla. Spinge poco perché scrupoloso dietro, ma alla fine si strappa.



(84’ Missori sv)



Erlic 6: sul centrosinistra lavora bene con Toljan e Ferrari, limitando un po’ Bonaventura un po’ Nzola. Più in difficolta con Beltran.



Ferrari 6: tante critiche dopo la doppietta di De Ketelaere a Bergamo, stavolta però si tiene stretto Nzola, tanto da sembrare impeccabile. Non lo è, infatti causa il rigore con un tocco di mano.



Pedersen 6,5: finalmente una giocata incisiva. Ruba il tempo a Kayode e sceglie Pinamonti, solo in mezzo all’area. Quanto alla fase difensiva, Ikoné di fatto non è mai un problema.



Thorstvedt 6,5: da quella parte è un fastidio per Arthur, che non può palleggiare in santa pace con la solita flemma. Bello il tocco per Toljan in occasione del primo gol annullato. Segnerebbe anche (nella ripresa), ma Var e Abisso sono particolarmente fiscali sul ‘fuorigioco’ di Henrique.



Boloca 6,5: la sua saggia regia non viene ostacolata dalla maschera vistosa che indossa.



Matheus Henrique 6,5: illumina il primo tempo con un filtrante da brasiliano vero, ma si fa anche ammonire ingenuamente. Tra i migliori.



Berardi 6,5: realizza il raddoppio da opportunista, ma è in fuorigioco. Nel duello con Biraghi la spunta, ma senza lode.



(81’ Bajrami sv)



Laurienté 5: un solo acuto, l’accento sulla ‘e’ del cognome.



(75’ Tressoldi 6: prezioso per blindare il vantaggio)



Pinamonti 7: freddo in occasione del gol, rigore in movimento impiattato da Pedersen. Bene negli appoggi, una delle sue migliori prestazioni in neroverde.



(84’ Mulattieri 5,5: sciupa il raddoppio in una ripartenza importante. Peccato, ancora a secco in Serie A)









All. Dionisi 7: il Sassuolo segna 3 gol, di cui soltanto uno valido secondo Abisso e Var. Il resto è sofferenza e cambio di modulo strategico nell’ultimo quarto d’ora più recupero.