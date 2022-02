Sampdoria-Sassuolo 4-0





Consigli 5: ne prende 4. Il quarto su rigore, dopo aver travolto inutilmente Caputo al novantesimo.



Muldur 5: non una discesa sul fondo, non un cross degno di questo nome. Altra prestazione impersonale, pallida.



Chiriches 5,5: Caputo gli sfugge da tutte le parti.



Ferrari 5,5: non si può dare la sufficienza a chi guida questa difesa.



Kyriakopoulos 4,5: il peggiore dei neroverdi. Responsabilità varie nei primi tre gol subiti.



Frattesi 5: forse la crisi del gioco del Sassuolo è una conseguenza della crisi di Frattesi. Male male.



(dal 15’ s.t. Harroui 5,5: uno di quei giocatori che non potranno mai dare la scossa)



Lopez 5: infastidito da Sensi, che lo segue quasi ovunque, praticamente sparisce. Ma è la terza partita consecutiva che il francesino fa cilecca.



(dal 27’ s.t. Henrique 5,5: contributo impercettibile)



Berardi 6: tenta e ritenta, senza fortuna, di sfondare il muro blucerchiato. Giornata in bianco.



(dal 38’ s.t. Ceide sv)



Raspadori 6: riesce a impegnare due volte Falcone, ma quello che colpisce di più sono le sue pause.



Traoré 6: pur essendo appena rientrato dalla Coppa d’Africa, è fra i più freschi e vogliosi. Qualcosa non quadra (negli altri).



(dal 15’ s.t. Defrel 5,5: la Samp lo voleva da seconda punta, lui è rimasto al Sassuolo come dodicesimo uomo se va bene. Entra a sinistra, dove abbozza qualche discesa palla al piede, ma niente di che. Poi viene spostato a destra con l’ingresso di Ceide)



Scamacca 5: gonfiato dalle voci di mercato, sembra un palloncino al polso di Colley.







All. Dionisi 4: interrogato dal maestro, torna al banco con un votaccio sul diario. La sua squadra, se viene pressata forte, perde certezze e identità.