Sassuolo-Roma 0-1



Pegolo 6: sfortunato. Ha l'occasione di giocare l'ultima partita dell'anno e subisce un gol del genere: Manolas lungo la linea di fondo calcia forte verso di lui: colpito e affondato (con pallone in rete): per il resto bene, compreso il miracolo finale su Dzeko.



Lemos 6: qualche difficoltà a fermare la velocità di Perotti nel primo tempo, meglio nella ripresa



Acerbi 6,5: un'unica svista, nel finale, quando perde Dzeko e il Sassuolo rischia di perdere 0-2. Lo salva Pegolo. Fin lì, di fatti, si era imposto sul bosniaco.



Peluso 6: una gara che ricorderà per tutta l'estate. Esce in barella, l'infortunio al ginocchio sembra grave.



(59' Letschert 6: l'olandese entra forte e dimostra solidità e concretezza)



Adjapong 6: tanto impongo, un po' troppi errori in conduzione..



Missiroli 6: ancora un'altra bella prova per un centrocampista che ha ritrovato certezze e forma fisica



(84' Biondini sv)



Magnanelli 6,5: il regista del Sassuolo parte molto bene e distribuisce gioco con qualità fino alla fine della gara.





Duncan 5,5: innesca le ripartente neroverdi, prova una conclusione da fuori al 37'. E' molto positivo, ma al 45' si fa spostare ingenuamente da Manolas in occasione del gol della Roma.





Rogerio 7: altra prova superata. Un titolare ormai inamovibile.





Politano 6,5: spreca un'ottima occasione al 24', lanciato in area dopo un break sulla trequarti. Pochi minuti dopo, altro contropiede, altro gol mangiato davanti a Skorupski. Nella ripresa ricambia per Berardi che sbaglia anche lui





Berardi 6,5: molto attivo su tutto il fronte d'attacco. Nel secondo tempo avrebbe l'occasione per segnare ma Florenzi lo ostacola a pochi metri da Skorupski.



(dal 72' Babacar 5: ha subito una palla-gol, lanciato oltre la linea dei difensori. Kolarov recupera alla grande)







All. Iachini 7: il Sassuolo all'intervallo è sotto di un gol, ma non lo merita. Anche nella ripresa gioca con più ordine e voglia della Roma, grazie alle idee semplici del tecnico ascolano. Un risultato bugiardo al termine di un anno stranissimo.