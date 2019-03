Sassuolo-Sampdoria 3-5





Consigli 4,5: rientro amaro tra i pali dopo la squalifica. Ne prende cinque, l'ultimo dei quali è in gran parte colpa sua.



Lirola 6,5: molto attivo soprattutto nel primo tempo, confeziona pure l'assist per Boga. Più bloccato nella ripresa.



Demiral 5,5: quella vecchia volpe di Quagliarella riesce a metterlo più in difficoltà di Piatek e Mertens. Prima stecca da neroverde? No, individualmente non commette alcun errore eclatante.



Peluso 5: in giornata no. Soffre la posizione e il dinamismo di Gabbiadini e Defrel.



Ferrari 6: l'unico forse a salvarsi dei tre centrali neroverdi.



Duncan 6,5: primo tempo mediocre, in difficoltà dentro al rombo di Giampaolo. Nella ripresa prova a dare la carica segnando la rete del 2-4 (con l'aiuto di una deviazione di Ekdal)



Sensi 5,5: viene confermato giustamente in Nazionale, ma contro la Samp perde un pallone sanguinoso a metà campo, dal quale discenderà poi il primo svantaggio. La partita prende in quel preciso momento una brutta piega. Di Francesco 5,5: nelle ultime sette giornate aveva giocato soltanto 4', contro la Spal. Si rivede in campo dall'inizio, da laterale sinistro nel 3-4-3. Non è proprio il suo ruolo. Bocciato ancora da De Zerbi.



(1' pt Babacar 6,5: con una prodezza dal limite segna il terzo gol del Sassuolo nei minuti di recupero. Tutto inutile).



Berardi 5: gli è mancato il guizzo, asfissiato da Murru e Colley.



Djuricic 5: Andersen è molto forte, gli toglie sempre il pallone o in anticipo o in contrasto. Impalpabile stavolta.



(1' pt Locatelli 6: entra con voglia, ma la squadra non c'è già più. Lui ci prova lo stesso con qualche giocata interessante)



Boga 6,5: dopo le grandi prestazioni contro Milan e Napoli, stavolta segna, ma gioca senza passione. Qualche responsabilità sul quarto gol dei blucerchiati. Si sveglia un po' nel corso della ripresa.







All. De Zerbi 5: nel primo tempo schiera il 3-4-3: disastroso, con la Samp che arriva al tiro da tutte le parti. Nell'intervallo lascia negli spogliatoi Di Francesco e Djuricic per tornare al 4-3-3. Ma il Sassuolo a inizio ripresa prende subito il quarto, poi arriva anche il quinto. Questione di testa probabilmente.