Consigli 5,5: Zirkzee lo mette a sedere con una finta e segna. Più reattivo nella ripresa.Toljan 6,5: nonostante l’appoggio vincente per Boloca, non entusiasma la partecipazione offensiva del terzino tedesco. Buona invece la guardia su Saelemaekers, e soprattutto il salvataggio sulla linea sul tocco sotto di Orsolini.Erlic 4,5: sulle orme di Ruan, commette subito un errore di lettura da matita rossa. Il lancio per Zirkzee è a palla scoperta e lui si lascia sorvolare come un novellino.Ferrari 6,5: meno esposto che in Sassuolo-Lazio, controlla con un occhio i tagli di Orsolini, con l’altro il centravanti olandese. Prezioso salvataggio su Zirkzee a inizio ripresa, gli capita sui piedi un’occasione d’oro nei minuti di recupero, ma la spara in tribuna.Vina 6,5: Orsolini è tosto, ma lui trova il tempo di proiettarsi in avanti e impegnare Skorupski e difesa rossoblù.(87’ Pedersen sv)Boloca 7: un mezzo voto in più per l’inatteso e velenoso diagonale dal limite, grazie al quale il Sassuolo raggiunge il pareggio poco prima dell’intervallo. Gli manca Henrique, senza il brasiliano sembra un po’ più compassato.Thorstvedt 6: strappa una sufficienza per il compitino. Nessun danno ma neanche meraviglie.(58’ Racic 6: da giocatore legnoso a giocatore legnoso, non cambia molto la qualità della manovra)Berardi 6: ingabbiato da Lykogiannis e Calafiori, cerca il rigore, si mette a fare un po’ di falli inutili. Quasi mai pericoloso.Bajrami 6: il primo squillo è suo, un tiro di mancino che finisce di poco a lato. Poi si impegna, partecipa a entrambe le fasi, ma non indovina più granché.(71’ Volpato 6,5: rieccolo dopo tante panchine. Ha voglia di giocare e si vede: si mette subito in mostra con dribbling e tiro, ma Skorupski ci mette il piedone.)Laurienté 5,5: come Bajrami, anche lui calcia in porta a fil di palo all’inizio, poi si perde in imprecisioni varie, non azzeccando mai la combinazione giusta coi compagni di reparto.(71’ Ceide 5,5: Posch lo controlla senza grosse difficoltà).Pinamonti 6: carina l’idea del tiro ad aggirare De Silvestri e Skorupski in un sol colpo, per pochissimo non la insacca. E il resto? Rari tentativi che si infrangono sul muro Calafiori.(87’ Defrel sv)All. Dionisi 5,5: ancora un altro errore imperdonabile della linea. Se Pioli, stando a Sacchi, deve chiamare Baresi, a chi può telefonare il mister neroverde per sistemare definitivamente la sua difesa?