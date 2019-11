Sassuolo-Lazio 1-2





Consigli 5: disturbato dalla deviazione di Toljan sul tiro di Immobile, la palla gli finisce sotto il fianco: non proprio una gatta ma quasi. Si rifà sulla girata al volo di Correa. Ancora una deviazione, stavolta di Romagna, gli impedisce di parare la conclusione vincente di Caicedo.



Toljan 7,5: molto propositivo sulla fascia destra. Fa ammonire Lulic e Felipe e arriva spesso sul fondo. Tenta invano il raddoppio nell'azione del gol di Immobile. Il migliore dei neroverdi.



Romagna 6: deve fermare il tandem velocissimo della Lazio e per lo più ci riesce, con l'aiuto di un buon Marlon. Non regge in ultimo allo sfondamento di Caicedo.



Marlon 6,5: dalle sue parti oggi non si passa. Che si stia finalmente adattando?

Peluso 6,5: fondamentale la sua spizzata di testa in occasione del pareggio neroverde. Caputo la corregge in rete.



Duncan 6,5: molto presente in mezzo al campo, sfiora la traversa al 36' del primo tempo con un bel girello dal limite. Non cala nella ripresa.



Magnanelli 6: in coppia col ghanese tenta di arginare le mezzali offensive della Lazio. Saggio quando imposta.



Locatelli 6: schierato a sorpresa sulla trequarti, non delude ma non incanta nemmeno. L'atteggiamento però è quello giusto.



(dal 28' s.t. Bourabia 6: De Zerbi prova a difendersi, anche perché non ha altri trequartisti a disposizione. Non funziona per poco)



Djuricic 6: anche Defrel è out, perciò tocca a lui fare il vice Berardi. Lo fa a suo modo, ovviamente, e bene. Un salvataggio di Patric gli nega la gioia del gol nella ripresa.



(dal 23' s.t. Kyriakopoulos 5,5: col suo ingresso in campo il Sassuolo passa a tre dietro, e lui si posiziona in fascia a sinistra. Un pochino legnoso)



Boga 6: pochissimo utilizzato nel primo tempo, Lazzari lo limita parecchio. Nella ripresa prova a salire in cattedra ma non vi riesce del tutto.



(dal 47' s.t. Raspadori sv)



Caputo 7: quando un bomber è un bomber.. La sua zampata sotto porta regala il pareggio al Sassuolo un attimo prima dell'intervallo. Esce dal campo stremato.





All. De Zerbi 6,5: in emergenza assoluta, non torna al 4-3-1-2 e promuove Djuricic a vice Berardi. Tutto molto azzeccato. Nella ripresa toglie il fantasista serbo e passa a 3 dietro per conservare il pareggio. Solo la forza della rosa della Lazio gli impedisce di conquistare un punto in fin dei conti meritato.