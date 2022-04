: bravo a deviare sulla traversa il bel tiro di Pasalic, prodigioso sul bolide di Muriel. Non può nulla sul colombiano nei minuti di recupero.: in difficoltà tra Pezzella e Zapata, davanti non si vede mai. Ammonito nella ripresa.: tantissimi i duelli in cui vola via prendendosi il fallo, un modo come un altro di resistere allo strapotere fisico di Duvan. Colpisce una traversa nel primo tempo, salito a saltare su un corner.: suo il disimpegno di testa che avvia la ripartenza dell’uno a zero. Schierato al posto di Ferrari, non fa rimpiangere il titolare.: dei due terzini neroverdi è il più propositivo. Da incorniciare la galoppata con cross-assist per Traorè.(31’ s.t.: blinda la difesa): il piccoletto marsigliese picchia tutti in mezzo al campo, approfittando delle assenze di De Roon e Freuler. E poi naturalmente qualità, sempre qualità: assist per Traorè nella ripresa.: unico ammonito del primo tempo, non ci crede neanche lui. Cuce nell’ombra, forse troppo.(1’ s.t.: la bandiera non delude, secondo tempo senza sbavature): al rientro dopo l’infortunio, segna un gran gol col destro ma in fuorigioco, giusto annullarlo. Quindi detta i tempi del contropiede perfetto, concluso da Traorè.(25’ s.t.: colpisce un palo e crea scompiglio): il peggiore dei suoi, non ne azzecca una (delle poche che tocca).: gran controllo di petto in corsa e fucilata sotto la traversa, così conclude il contropiede del vantaggio neroverde il giocatore più migliorato di questo 2022. Nella ripresa, prima manca il raddoppio a tu per tu con Sportiello, poi segna il 2-0 incrociandola dal limite.(25’ s.t.: prezioso nell'arrocco finale): a parte un tacco appariscente all’inizio, combina poco. Giusto un po’ di più Raspadori.(31’ s.t.: sciocchezza nel finale, regala l'occasione di accorciare a Muriel nel minuti di recupero)All.: partita perfetta del Sassuolo. La vince sotto tutti i punti di vista, dalla tattica alla strategia.