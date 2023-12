: nulla può sulle due reti subite. Per il resto sempre attento.: si fa puntare troppo spesso senza farsi problemi. Raramente si fa vedere in fase di spinta.: trova la rete del vantaggio, poi nel finale devia il tiro di Lapadula e non marca stretto Pavoletti che lo beffa con un'incredibile rovesciata.: passa più tempo a provare a far del male a Lapadula che a pensare alla partita. Lascia la squadra in dieci rovinando una giornata che poteva essere vincente.: primo tempo senza sbavature, poi entra Luvumbo e subisce la sua velocità.(dal 28' s.t: dalle sue parti Augello si sovrappone con fin troppa facilità).: ha il difficile compito di sostituire Boloca, porta a casa il compito con grande classe. Una diga.(dal 36' s.t).: sfiora in gol in apertura. Come sempre è fondamentale per gli equilibri della squadra.: salva sulla linea un tiro di Prati. Fa vedere qualche bella giocata.(dal 19' s.t: con la sua esperienza prova a guidare la difesa dopo essere rimasti in 10 ma esce sconfitto).: perde due denti ma continua a giocare come se nulla fosse. Macina km e giocate ma non incide.: si vede solamente nell'occasione dell'assist. Per il resto partita senza grandi giocate.(dal 19' s.t: entra nel momento di bisogno ma si fa affondare dalla spinta dei padroni di casa).: fa il lavoro "sporco" tenendo alta la squadra e difendendo palla. L'unica cosa che mancata è il gol.(dal 36' s.t).inizialmente copre le assenze nel migliore dei modi ma paga a caro prezzo il crollo mentale dei suoi uomini