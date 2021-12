: gran miracolo sulla puntata di Insigne, i tiri di Fabian e Mertens sono imparabili.: precisino. Bene con Insigne, soffre Elmas a inizio ripresa, poi sale ad attaccare Mario Rui con Berardi.: i neroverdi rischiano quando lui la combina grossa. Responsabilità sul secondo gol: si perde Mertens.: sorpreso dal retropassaggio di Traorè, si fa anticipare da Mertens in occasione dell’uno a zero. Rimedia nel finale con il colpo di testa che regala il pari al Sassuolo.: ammonito per un fallo tattico su Lozano, gioca condizionato fino al cambio.(dal 15’ s.t.: fa molto meglio del brasiliano. Suo l’assist per Scamacca): parte forte, cerca di agganciare un bel lancio di Traorè in area, ma manca di un pelo l’appuntamento col gol. Poi si inserisce molto a vuoto, ignorato spesso dai compagni.(dal 31’ s.t.: le caratteristiche dovrebbero essere quelle di Frattesi, ma non convince mai): senza infamia e senza lode nel primo tempo, cresce nel forcing finale in compagnia del fratellino Henrique.: che intuizione il lancio per Frattesi nel primo tempo! Poi però regala palla a Mertens nella propria trequarti, il Napoli passa in vantaggio e Dionisi lo toglie.(dal 15’ s.t.: niente da dire, questo è forte. Quando sale lui il Sassuolo conquista campo e palleggio): trascinatore. Non segna ma regala l’assist a Ferrari, quindi l’arbitro Pezzuto gli toglie un secondo assist (per Defrel), richiamato dal Var nei minuti di recupero.: in faccia a Koulibaly, controllo di petto e tiro a spaccare la porta di Ospina. Ancora notevole.: a volte si ha l’impressione che il Sassuolo giochi in uno in meno. Da esterno gira a vuoto e perde palloni.(dal 42’ s.t.: entra e segna il gol del 3 a 2, ma il Var Nasca richiama Pezzuto…)All.: dà fiducia a Traorè nonostante l’exploit di Henrique a San Siro. Stavolta azzecca i cambi, ma forse Defrel per Raspadori andava pensata prima. Bottino importante con le prime della classe (4 punti tra Milan e Napoli)