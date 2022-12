Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 sarà uno dei protagonisti di questa sessione di calciomercato. Il prodotto del settore giovanile della Roma piace tantissimo al Lecce, con cui i giallorossi stanno trattando Hjulmand, ma nelle ultime ore si è inserito anche il Sassuolo che secondo Sportitalia si sta muovendo oggi per averlo a titolo definitivo in cambio di uno sconto per Frattesi a giugno.