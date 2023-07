Il Sassuolo sta lavorando per un grande colpo in prospettiva, giovane e italiano come spesso voluto dall'ad Carnevali. Si tratta di Luca Lipani, centrocampist aclsse 2005 di proprietà del Genoa che l'anno scorso ha già esordito in Serie B e che è Campione d'Europa in carica con l'Under 19 dell'Italia. Sul giocatore c'è anche la Cremonese che stava lavorando a un'asse di mercato con il club rossoblu.