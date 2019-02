Pol Lirola, terzino del Sassuolo ed ex Juve, ha parlato in un'intervista a Tuttosport: "La foto del profilo WhatsApp in cui contrasto Cristiano Ronaldo? E’ così perché quel giorno si è avverato un momento che da bambino ho sognato tante volte. Il giorno dopo la partita contro i bianconeri non mi sembrava ancora vero di aver marcato Cristiano. Quando Ronaldo è arrivato al Real Madrid io avevo 12 anni e guardavo le partite dei blancos solo per lui. Ronaldo e Messi sono due fuoriclasse, ma io ho sempre preferito CR7. E’ stato il mio idolo calcistico, i miei genitori almeno in due occasioni mi hanno regalato una sua maglietta del Real Madrid per il compleanno".



CAMBIO MAGLIA - "L'ho scambiata con lui? No, a Torino ho scambiato la divisa con Dybala, che avevo conosciuto ai tempi della Juve. Domenica ci provo con Cristiano. Ho ancora il ricordo dei doppi passi che mi ha fatto all’andata, è difficilissimo da marcare perché ha tutto: dribbling, profondità, colpo di testa, accelerazione".



PREPARTITA AL VIDEO - "Di dvd su Cristiano ne ho visti migliaia da quando sono piccolo e sicuramente ne visionerò anche alla vigilia, ma poi quando sei in campo conta fino a un certo punto: parliamo di un fenomeno assoluto. Mentalmente, avvicinarsi a sfidare CR7, è diverso: cerco di non pensarci tutto il giorno, ieri sera mi sono distratto col Clasico Barcellona-Real Madrid".



JUVE IN 'CRISI' - "Conosco l’ambiente Juve: saranno arrabbiatissimi, ma noi scenderemo in campo con l’idea di potercela giocare. Nessuno è imbattibile. Se vinciamo? Porto la squadra fuori a cena. Il massimo sarebbe servire l’assist a Berardi per il gol vittoria. Mandare in porta i compagni per me è il massimo (3 assist in serie A, ndr)".



MERCATO - "Alla Juve devo tutto, mi presero dall’Espanyol che avevo 16 anni: sarò sempre grato al club. Però è tre anni che sono qui e mi trovo a meraviglia. In futuro mi piacerebbe approdare in un top club. Nel calcio “mai dire mai” a nulla".



ROGERIO - "E’ cresciuto molto, ha un grande potenziale: vuole assomigliare a Marcelo. Ha una tecnica da ala, non da terzino".



MODELLI - "Dani Alves è il top, ma adesso ammiro molto anche Cancelo e Carvajal".



ATLETICO-JUVE - "Sono due squadre che si soffrono a vicenda, mi immagino due partite toste. Ho sentito Morata, che avevo conosciuto alla Juve, per fargli l’in bocca al lupo per la nuova esperienza. Non mi stupisce vederlo all’Atletico, mi aveva più sorpreso il ritorno al Real. Sul pronostico rischio: passano i bianconeri".