Il difensore del Sassuolo Pol Lirola ha presentato ai microfoni di Lazio Style Channel il match contro i biancocelesti: "La classifica è molto stretta sia nelle alte zone che nelle posizioni più basse. La Lazio ha bisogno di punti per la sua corsa all'Europa, noi abbiamo necessità di ottenere un risultato positivo per risalire in classifica. Siamo giovani e stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, ci aspettano due partite in pochi giorni e la freschezza dei calciatori più giovani può aiutarci in tal senso".