Discussione in casa Sassuolo sul finire del primo tempo della sfida contro il Cagliari. A scatenare la lite il rigore assegnato grazie al Var per il fallo di Srna su Djuricic: Babacar ha preso subito il pallone in mano, desideroso di calciare. Anche Berardi voleva presentarsi sul dischetto e tra i due è nato un piccolo battibecco. Alla fine è stato il senegalese a tirare e segnare il rigore, ma anche nell'esultanza i due hanno proseguito la discussione.