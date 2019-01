Manuel Locatelli, prodotto del vivaio del Milan ora in forza al Sassuolo, ha parlato in zona mista al termine del match. Queste le dichiarazioni riportate da fcinternews.it: "Sull'assist alla fine potevo calciare anch'io, ma ero morto e ho preferito passarla anche per non rischiare di stirarmi. Poi Handanovic è stato molto bravo. Noi abbiamo una nostra identità e cerchiamo di fare così ogni partita, siamo stati bravi a crearci spazi e a conquistare questo punto. Ci sono tante squadre forti che lottano per l'Europa, noi dobbiamo stare tranquilli e vedere partita dopo partita cosa succederà. San Siro per me è speciale, abitavo qua davanti ed è sempre emozionante. Dobbiamo ripartire dall'entusiasmo di questi bambini".