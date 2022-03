Il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez ha raccontato un retroscena di mercato di qualche anno fa: "Quando avevo 16 anni ho detto no al Liverpool perché non volevo lasciare Marsiglia così piccolo; qualche anno dopo sembrava mi volesse il Barcellona ma non se n'è fatto nulla - ha raccontato a La Gazzetta dello Sport - Il Sassuolo? Non sapevo molto di questo club. Mi chiamò De Zerbi spiegandomi che il suo calcio era come il mio".