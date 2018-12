A segno in Sassuolo-Catania di Coppa Italia, Alessandro Matri ha parlato in zona mista al termine del match: "Sono contento del gol e del risultato - riporta Tuttosassuolocalcio.com - Chi ha giocato stasera aveva pochi minuti nelle gambe, era un buon allenamento, abbiamo reso la cosa più complicata di come poteva essere, il Catania ha giocato veramente bene. Io titolare? Sono abituato a cercare di conquistarmi un posto sul campo. Quando il mister mi chiama in causa cerco di dare il massimo, a volte mi va bene, a volte no. Stasera sono abbastanza soddisfatto, forse potevo fare qualche altro gol, ma quando si segna si è sempre felici. Cerco di mettere in difficoltà il mister, poi la scelta spetta a lui. Cosa farò a gennaio? Abbiamo un po' di vacanze, quindi credo che andrò in montagna...".