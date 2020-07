Il Milan di Stefano Pioli è di scena questa sera, alle 21.45, a Reggio Emilia contro il Sassuolo - nel secondo anticipo della 35esima giornata di Serie A - con l'obiettivo di centrare il nono risultato utile consecutivo e proseguire l'inseguimento al quinto posto della Roma (utile per evitare i turni preliminari di Europa League). Per i neroverdi di De Zerbi, scivolati a -8 dopo l'ultimo turno di campionato, è l'ultima chiamata per pensare ancora alla rimonta nei confronti dei rossoneri o del Napoli.



Pioli va verso una conferma quasi in blocco della formazione che ha travolto sabato scorso il Bologna, col solito Ballottaggio Conti-Calabria sulla fascia destra e il dubbio legato alla presenza o meno dal primo minuto di Ibrahimovic, che sia ieri che l'altro ieri non si è allenato col resto dei compagni e potrebbe partire dalla panchina. Nel caso questo orientamento fosse confermato, Bonaventura sarebbe favorito su Paquetà per completare la trequarti, con Rebic che agirebbe da punta centrale.



Gli emiliani, che hanno ruotato molto gli uomini negli ultimi turni di campionato, dovrebbero riproporre Peluso, Chiriches e Kyriakopoulos in difesa e il terzetto Djuricic-Berard-Boga a sostegno di Caputo. Arbitra Pairetto.





SASSUOLO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI:



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.



Milan: (3-4-3): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli; Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers; Rebic, Calhanoglu, Ibrahimovic (Bonaventura). All. Pioli.



Arbitro: Pairetto



Tv: ore 21.45 Sky 202.