Sassuolo-Milan è il secondo anticipo della 35esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 21.45, arbitra il sig. Pairetto, di seguito gli episodi da moviola.



SASSUOLO – MILAN ore 21.45

PAIRETTO

TOLFO – BACCINI

IV: FABBRI

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERIANI



SECONDO TEMPO



61' - Fallo su Locatelli, giallo per Bennacer: era diffidato, salterà anche lui l'Atalanta.



PRIMO TEMPO



45+7' - Espulso Bourabia: già ammonito in precedenza per un fallo su Ibrahimovic, il centrocampista entra in ritardo su Rebic, rimediando secondo giallo e rosso e lasciando il Sassuolo in dieci.



45+2' - Regolare il secondo gol di Ibrahimovic: niente fuorigioco, il VAR conferma che la posizione di partenza è in linea con la difesa del Sassuolo.



39' - Rigore per il Sassuolo: Calhanoglu intercetta con il braccio, proteso per tenere a distanza un avversario mentre salta per provare a colpire di testa, un cross. Pairetto viene richiamato al VAR e assegna il penalty dopo aver rivisto l'azione.



38' - Ammonito Theo Hernandez: era diffidato, salterà l'Atalanta.