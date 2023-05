Sassuolo-Monza 1-2 (primo tempo 1-0)





Marcatori: 45’ + 5’ Berardi (S. rig.), 60’ Ciurria (M), 90’ + 3’ Pessina (M)



Assist: 60’ Birindelli (M), 90’ + 3’ Vignato (M)





Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (73’ Zortea), Lopez, Henrique (69’ Ferrari); Berardi (73’ Thorstvedt), Pinamonti (62’ Defrel), Bajrami (62’ Ceide). All. Dionisi





Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (53’ Marlon); Ciurria, Pessina, Sensi (53’ Birindelli), C. Augusto; Mota (76’ Vignato), Caprari (53’ Rovella); Petagna (87’ Gytkjaer). All. T. Palladino







Arbitro: Sig. Santoro





Ammoniti: 10’ Marì (Monza), 13’ Caprari (Monza), 35’ Tressoldi (S), 39’ Caldirola (M), 68’ Tressoldi (S), 72’ Marlon (M)





Espulsi: 68’ Tressoldi (S)