Sassuolo-Monza, anticipo della 36esima giornata di Serie A, è anche il teatro per ricordare le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. La gara è partita dopo aver osservato un minuto di silenzio, cosa che sarà fatta in tutte le sfide del turno. Sugli spalti inoltra campeggia uno striscione che recita: 'Emila Romagna, il sole sorgerà'