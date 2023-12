L'attaccante del Sassuolo Samuele Mulattieri ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l'Udinese:



"E' stata una partita difficile, importante essere riusciti a riprenderla. Pensiamo già alla prossima. Il rigore procurato? Bella azione, sono contento di aver aiutato la squadra in questa rimonta. Nel primo tempo siamo stati timidi, ma abbiamo fatto una buona parte finale. Venivamo da due sconfitte, il pareggio tiene su il morale. Il livello si è alzato, io per me cerco sempre di fare del mio meglio e farmi trovare pronto. E che bello giocare con Berardi e gli altri, provo a migliorarmi ogni giorno che passa".