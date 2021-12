Sassuolo-Napoli è la partita di Berardi contro Insigne. Entrambi i due attaccanti esterni della Nazionale hanno un futuro incerto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Berardi vorrebbe vivere una nuova esperienza alla Fiorentina, Insigne attende gli sviluppi dell'ormai lunghissima (e non certo scontata) trattativa per il rinnovo del contratto.