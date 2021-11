Il Napoli vuole continuare a volare per tenere a distanza le rivali scudetto. Dopo la goleada alla Lazio nella notte del ricordo di Maradona, la squadra di Spalletti fa visita al Sassuolo, reduce dal grande successo sul campo del Milan.



LE ULTIME - Dionisi attende novità sui recuperi di Goldaniga e, soprattutto, Boga. Intanto pensa a qualche cambio rispetto alla sfida con i rossoneri: Henrique e Scamacca, brillanti a San Siro, vanno verso la conferma, mentre Toljan può soffiare il posto a Muldur, Chiriches verso il ritorno dal 1' al posto di Ayhan. Spalletti recupera Politano, che si è negativizzato dal Covid, ma è orientato a confermare lo stesso undici che ha strapazzato la Lazio: il ballottaggio più evidente è quello a centrocampo tra Lobotka e Demme.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn: gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso smart tv, pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.