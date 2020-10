Doppia seduta di allenamento al Mapei Football Center quest’oggi per il Sassuolo Calcio. Al mattino la squadra è stata suddivisa in due gruppi, la seduta ha previsto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, esercitazioni tecnico tattiche e lavoro specifico per reparto.



Nel pomeriggio gruppo unito per un allenamento con messa in azione, possesso palla, esercitazioni tattiche e a chiudere partitella a metà campo. Lavoro differenziato per Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli, Rogerio e Nicolas Schiappacasse.



Venerdì la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE. A partire dalle ore 16 sarà on line la conferenza stampa pre-partita di Mister Roberto De Zerbi.