Doppia seduta ques'oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo Calcio: al mattino squadra impegnata nel lavoro in palestra quindi trasformazione sul campo, esercitazioni tecnico tattiche e specifiche per reparto, nel pomeriggio attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, partitelle a tema e lavoro metabolico. A parte Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Alfred Duncan, Gian Marco Ferrari, Marlon e Alessandro Tripaldelli.