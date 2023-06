Quella appena conclusa non è stata una stagione entusiasmante per il Sassuolo, ma la seconda parte di annata che ha rilanciato la corsa dei ragazzi diè comunque servita al club neroverde per mettere in risalto i propri gioielli che, inevitabilmente (è la storia del club che parla), animeranno l'estate di mercato. E oltre a Davidee Domenico, i giocatori più chiacchierati da tempo e che piacciono alle big d'ItaliaArrivato dalla Juventus nel 2017, Rogerio ha attraversato stagioni travagliate dal punto di vista degli infortuni, ma37 presenze fra campionato e Coppa Italia, 4 assist all'attivo ed. Nel suo ruolo Rogerio in stagione è stato, secondo permedi a partita (5,3 dietro a Parisi), secondo pervinti (59%, dietro a sorpresa ad Alex Sandro) e terzo per(35%) e palloni recuperati medi (5). Quello che però è più impressionante è che in Serie Acon il laterale del Milan che viaggia a picchi di 35,7 km/h, mentre Rogerio arriva a 34,6 km/h.La Serie A, che in passato aveva più volte provato a soffiarlo al Sassuolo oggi non è più così attiva su di lui che però ha tantissimi estimatori all'estero e, soprattutto, fra club che giocheranno la prossima Champions League. Il Newcastle (un tentativo per lui fu fatto anche a gennaio) e il Borussia Dortmund hanno preso contatti con il Sassuolo forti di un contratto che scadrà il 30 giugno 2024. Non sono i soli, solo quelli più attivi, a doversi scontrare con le richieste dei neroverdi. Carnevali è disposto a sacrificare la sua freccia brasiliana, ma non per meno di 15-20 milioni di euro.