Pedro Obiang ha iniziato l'avventura a Sassuolo e, ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha spiegato il perché ha deciso di tornare in Italia e accettare l'offerta dei neroverdi: "Mi sto trovando bene in questi primi giorni qui, ci sono giocatori con tanta voglia di lavorare. De Zerbi è stato decisivo nella mia decisione. Ha insistito per avermi e ha avuto ragione. Avevo mandato un messaggio a Duncan per avere delle informazioni e mi ha parlato molto bene della piazza e del club. Ai tifosi chiedo di sostenerci".