Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match tra Sassuolo e Parma, il centrocampista neroverde Pedro Obiang ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Credo sia una partita che si vince in tutti i settori nel campo, sia in difesa che in attacco. Locatelli è cresciuto tantissimo nella mentalità e nella sicurezza, questa squadra ha bisogno di lui".