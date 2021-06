Protagonista col Sassuolo, protagonista in Nazionale: Domenico Berardi sta vivendo una stagione da sogno. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il suo rendimento ha attirato attenzioni anche sul mercato: dopo i no del passato alla Juventus, c'è interesse da parte di Inter e Milan che però per motivi tattici ed economici difficilmente si potranno permettere un investimento da 45/50 milioni per lui. Più probabile un'offerta dall'estero, col Tottenham di Fabio Paratici che lo sta seguendo con attenzione.