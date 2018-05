Matteo Politano, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di TuttoSassuoloCalcio: "Siamo molto contenti della salvezza, anche se non è stata la stagione che ci aspettavamo, ci siamo calati bene in questo percorso e siamo felici di aver raggiunto l'obiettivo. Sono cose che scattano in automatico, è una questione di orgoglio, cerchi di dare il massimo per rimanere nella categoria".



SUL FUTURO - "L'interesse delle big? Non scelgo, ora c'è l'ultima partita da giocare poi parlerò con la società e vedremo. A gennaio sono rimasto con tanto entusiasmo, perché devo molto al Sassuolo e al mister. Sono contento di aver tirato fuori tanto carattere e belle prestazioni".