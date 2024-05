Getty

Sassuolo, promozione interna o addio per Palmieri? C'è il Catania

49 minuti fa



Il Sassuolo che è retrocesso e dovrà ripartire dalla Serie B ha già dato addio al direttore sportivo Giovanni Rossi e ora è partita la caccia al sostituto. Fra le piste più importanti c'è quella della promozione interna con il nome di Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile, che è in cima alla lista delle preferenze.



Lo stesso Palmieri, infatti, ha tantissimo mercato e vuole provare a cimentarsi con una prima squadra dopo tanti anni a contatto con i più piccoli. Su di lui, riporta Sky, si è mosso da tempo il Catania che vorrebbe dargli in mano le chiavi per il futuro del club.