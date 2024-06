Getty Images

Nuovo scenario di mercato in casa Napoli,può lasciare il club dopo le dure dichiarazioni del suo agente e del padre che vorrebbero portarlo via da Napoli. Entrambi hanno dichiarato che faranno un punto col giocatore solo dopo l’Europeo, ma. Ma ora oltre a trattare con De Laurentiis - e non sarà facile - bisognerà convincere anche Antonio Conte a farlo partire. Il nuovo allenatore non vuole privarsi di Kvaratskhelia, il georgiano è considerato uno degli incedibili intorno al quale costruire la squadra. Al momento, in Europa, il Psg è l’unica società che ha mostrato interesse concreto per il giocatore, ma non è escluso che adesso possano farsi avanti altri club.

- Nella tarda serata di domenica 16 giugno l’entourage di Kvaratskhelia è uscito allo scoperto. La trattativa per il rinnovo non sta andando benissimo, le parti sono ancora lontane e così l’agente del giocatore Mamuka Jugeli ha rilasciato una dura dichiarazione al media georgiano Sport Imedi: “Vogliamo andare via, ma ora aspettiamo tutti EURO 2024.Non ne ho ancora parlato con lui, la cosa più importante per lui è la Nazionale. Il nostro obiettivo è una squadra che giochi in Champions League. Se rimarrà a Napoli, Khvicha perderà un anno... Siamo preoccupati”. Una posizione ribadita anche dal padre del giocatore, che allo stesso portale ha ribadito: “Non voglio che Khvicha rimanga al Napoli. Ha lavorato con 4 allenatori diversi in un anno e questo mi preoccupa molto; deciderà da solo, anche se per me è scomodo. Non ho parlato con Khvicha di questo argomento, non lo farò fino alla fine di Euro 2024".

- La società ha registrato le dichiarazioni del procuratore e del padre di Kvara rispondendo con una nota ufficiale: “In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri,con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia”.

- La trattativa per il rinnovo va avanti da tempo, le parti sono in contatto anche se durante questi mesi ci sono stati lunghi periodi di silenzi. Affare in stand by, con ancora tanta distanza tra domanda e offerta.ma ancora non c’è l’accordo sulla cifra; tra le ipotesi c’è anche quella di un inserimento di una clausola rescissoria “alla Osimhen”.- Potrebbe essere proprio la cessione di Victor, inserita a dicembre 2023 per convincerlo a firmare il rinnovo. Per ora non si è presentato nessuno con quella cifra, ma alcuni top club stanno seguendo con interesse l’evoluzione legata al futuro del giocatore. E il Napoli sta già valutando nuovi profili per sostituirlo., tra i due c’è stato un contatto a distanza durante il quale il giocatore ha insistito sulla sua volontà di andare via, e dopo l’Europeo ci sarà il primo incontro tra i due. Il Napoli fa una valutazione di 30 milioni di euro.