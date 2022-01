Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, parla a Dazn dopo il 5-1 contro Empoli, match nel quale Raspadori ha realizzato una doppietta: "Una vittoria importante su un campo difficile. Abbiamo fatto quello che volevamo e penso che sia una partita importantissima. Il mio ruolo? Per le mie caratteristiche stare in mezzo al campo è la cosa più corretta. Riesco a trovare spazi e anche a mandare in porta i compagni".