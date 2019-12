Consigli torna in gruppo, Berardi e Defrel ancora no. Dopo le festività natalizie il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista del turno di campionato di domenica prossima contro il Genoa. Al Mapei Football Center i neroverdi hanno svolto attivazione in palestra e sul campo, esercitazioni tecnico tattiche e lavoro metabolico. A parte Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Marlon. Domani squadra in campo alle ore 14 sempre al Mapei Football Center.