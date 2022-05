Il difensore del Sassuolo, Rogerio, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Bologna: "La nostra squadra cerca di divertirsi ogni gara ed oggi è un’altra occasione per farlo. È un derby, è una partita importante e veniamo da una serie di risultati non buoni, vogliamo fare meglio. Sicuramente all’andata non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Conosciamo la loro squadra e l’abbiamo preparata bene”.



SULLA STAGIONE - Ho avuto un infortunio che mi ha lasciato fuori un po’ di tempo, voglio finire la stagione al migliore dei modi ed una vittoria oggi sarebbe l’ideale”.