Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato così all'intervallo di Sassuolo-Roma, con i giallorossi in vantaggio per 1-0 grazie un rigore trasformato proprio dal centrocampista classe '96: "Loro hanno iniziato meglio, noi siamo venuti fuori un po' tardi ma l'importante era andare in vantaggio e ora sarà vincere la partita - ha detto a Sky Sport - Il cambio al 4-4-2? Ci siamo messi più stretti perché sappiamo che loro amano giocare in mezzo al campo e sono molto bravi a farlo, ma cercheremo di sfruttare tutte le nostre capacità per portare a casa la vittoria".