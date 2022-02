“Alessandro uno di noi”: I genitori commossi in diretta all’appello di Alessio Dionisi e Francesco Magnanelli, allenatore e capitano del #SassuoloCalcio, al ragazzo scomparso. “Lo aspettiamo presto qui al campo per giocare insieme”.#chilhavisto→ https://t.co/dUjxQyoDmS pic.twitter.com/LrtGvsk1Zn — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 2, 2022

. Del quale si sono perse le tracce il 5 dicembre 2020, quando a 20 anni è scappato dalla casa della sua famiglia Sassuolo.racconta al Corriere della Sera:Nell'ultimo periodo era strano, mi diceva che era manipolato, che dovevo stare attenta anch'io. Gli dicevo che lo vedevo più lontano e lui mi ripeteva: 'Io devo crescere, io devo crescere'. Quel sabato di dicembre è stato un giorno difficile. Si è alzato arrabbiatissimo, mi ha offeso, ha rotto i miei occhiali, si vedeva che era particolarmente provato. Si è rasato le basette, girava per casa con fare sospetto, quando ha provato a uscire mio marito l'ha seguito e ha scoperto che aveva lanciato in giardino lo zaino dalla sua stanza, voleva scappare via. Hanno avuto una discussione, mio marito l'ha bloccato, poi l'ha convinto a fare con lui un giro in macchina. Poi però si è distratto per recuperare il cane, e lui ne ha approfittato per andare via. Ha preso 35 euro, ha messo nello zaino un po' di biancheria intima, i documenti, le chiavi della macchina, ha lasciato il cellulare però si è portato un libro. Siamo assolutamente convinti che c'era qualcuno ad aspettarlo.: "Alessandro, sei uno di noi. Ti aspettiamo per vedere una nostra partita e magari qui al centro sportivo per scambiare qualche calcio al pallone".