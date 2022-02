Al termine del match vinto contro l'Inter, l'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di DAZN: "Di serate belle fortunatamente ne abbiamo passate parecchie quest'anno. Oggi tre punti erano fondamentali contro una squadra molto forte, una delle favorite".



Ti sei sacrificato molto.

"E' merito della squadra che mi aiuta, del mister. Io ci metto sempre del mio per cercare di migliorarmi e dare il massimo per il gruppo".



Ti sei posto un obiettivo come gol?

"Non mi sono posto obiettivo, a fine anno tirerò le somme".



Non hai esultato perchè l'Inter può essere la tua squadra dopo giugno?

"Non ho esultato perchè pensavo fosse fuorigioco (sorride ndr)".



Poi ti sei lasciato andare.

"Sì".