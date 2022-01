Il Sassuolo è scatenato in queste ultime ore di mercato. Il club neroverde si sta muovendo per rinforzare l'attacco del presente e del futuro, proseguendo nella strategia di portare in neroverde giovani italiani e di grande prospettiva. Per questo, in queste ore, è arrivato l'affondo definitivo per Luca Moro, che è stato acquistato a titolo definitivo dal Padova (oggi le visite mediche) ma sarà lasciato in prestito al Catania (non può da regolamento giocare per più di due club in una stagione).



INCONTRO PER LUCCA - Ma il Sassuolo non si ferma qui e secondo quanto appreso da Calciomercato.com dall'Hotel Sheraton, i dirigenti neroverdi qui presenti hanno incontrato il Pisa provando l'affondo finale per portare Lorenzo Lucca in Emilia. Per il bomber classe 2000 balla ancora una distanza di qualche milione, che il Sassuolo prova a limare per arrivare ai 12 milioni di euro richiesti dal club toscano. Che intanto è al lavoro per riportare in Italia il romeno George Puscas (classe 1996 ex Inter), attualmente in forza agli inglesi del Reading.