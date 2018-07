Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo, parla a Sky Sport di questa nuova stagione appena partita: "De Zerbi è arrivato con tanta voglia di fare. Ha portato con sé idee molto solide, anche se difficili da assimilare e per questo stiamo lavorando sodo. Ci sta facendo lavorare molto, ora sto facendo la mezzala ma posso giocare anche come mediano. De Zerbi vuole che tutti i calciatori sappiano ricoprire tutti i ruoli. Bisogna sempre avere possesso della palla e dominare la partita. Boateng? E' un leader e un grande professionista, oltre ad essere il primo a spingere in allenamento".