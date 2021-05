Edoardo Goldaniga giura fedeltà al Genoa.



Formalmente di proprietà del Sassuolo, che lo ha girato in prestito ai rossoblù la scorsa estate, il difensore lombardo ribadisce l'auspicio personale di poter essere ancora un tesserato del Grifone: "Sapete tutti che io spero di rimanere qui, che la società faccia un investimento su di me - ha dichiarato il giocatore a TeleNord - La cosa che desidero di più è questa, spero che questo matrimonio continui, ci tengo molto. Vorrei continuare ad indossare questa gloriosa maglia, con cui ho un rapporto speciale".



Delle sue due stagioni al Genoa Goldaniga ha un solo rimpianto: "Da quando sono qui ho fatto solo una partita con i tifosi alle spalle. Ho sempre giocato qui da avversario e il bello era avere i tifosi: li ho sempre avuti contro e purtroppo non sono riuscito a godermeli. Nonostante non ci fossero, si sono sempre fatti sentire, stando sempre al nostro fianco sostenendoci sempre. E' bello sentire il calore dei genoani".