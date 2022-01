Non solo Luca Moro, per il quale l'offerta al Padova è stata alzata a 3 milioni: il Sassuolo è all'opera per assicurarsi Federico Gatti, difensore centrale del Frosinone che, nelle intenzioni degli emiliani, può rimanere in Serie B alla corte di Grosso per altri sei mesi prima di traslocare al Mapei Stadium. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.